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NYT предупредила Украину о больших потерях из-за особенностей тактики ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерять слишком много техники и сил из-за особой тактики российской армии. Об этом заявила газета The New York Times 15 июля.

Обозреватель газеты отметил, что российская стратегия заключается в том, чтобы «нанести истощение украинским подразделениям <...> не понеся при этом слишком больших потерь».

«Русские стараются нанести как можно большее число потерь и уничтожить наибольшее количество техники в районе боевых действий перед основными оборонительными линиями, выматывая украинские силы до приближения к ним [рубежам обороны]. Это, фактически, превращает линию обороны в зону уничтожения», — говорится в материале.

Если такая тактика окажется эффективной, Украина может потерять слишком много своих недавно обученных военнослужащих и военной техники, чтобы выполнить все поставленные задачи, отметили авторы статьи. С каждым шагом вперед украинские солдаты становятся все более уязвимыми и незащищенными.

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15 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

В тот же день врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ во время контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг.

Ранее, 13 июня, президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. По его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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