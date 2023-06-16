Украина была вынуждена начать контрнаступление, чтобы продемонстрировать Западу какие-то результаты до наступления зимы. Об этом заявила The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников 15 июня.

Как отметили журналисты, украинские официальные лица предупреждали западных союзников, что контрнаступление повлечет за собой большие человеческие жертвы и потери техники. Однако Киеву было необходимо поскорее показать результаты.

«Начало атаки нельзя было откладывать. Киев хочет зафиксировать крупные успехи на поле боя этим летом и осенью, до наступления суровой зимы», — сказано в материале.

15 июня газета Politico рассказала, что Украина призывает западных союзников не подталкивать ее к поспешному наступлению, потому что это может привести к дорогостоящим неудачам, способным оказать влияние на моральных дух Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дальнейшую поддержку со стороны Запада.

Ранее в этот день первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что США могут сильно разочароваться в контрнаступлении ВСУ, потому что украинская армия теряет огромное количество западной техники, что является шоком для стран НАТО.

В тот же день бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ ничего не добились во время проведения контрнаступления. По мнению Макгрегора, описанные в украинских отчетах «достижения» наступления ВСУ находятся далеко от зоны боевых действий, поэтому не имеют никакой ценности.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.