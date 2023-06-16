«Известия» показали кадры с места пожара на складе пуха в Курской области
На складе пуха в Курской области ликвидировали открытое горение. «Известия» показали кадры с места происшествия 16 июня.
Как сообщил «Известиям» замначальника главного управления МЧС России по Курской области Александр Мезенцев, пожару присвоили повышенный ранг сложности.
«В 02:29 (совпадает с мск) поступило сообщение о возгорании на объекте «Бел-Поль» Курского района. В 03:36 силами по повышенному рангу пожара возгорание было локализовано. В 04:39 — ликвидация отрытого горения. Сил и средств достаточно, ведутся работы по разборке и проливке», — заявил он.
О возгорании на складе хранения пуха предприятия ООО «Бел-Поль» стало известно ранее этим же днем. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м.