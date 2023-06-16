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Конгрессмен Комер озвучил предполагаемую сумму взяток Байдену из-за рубежа

Конгрессмен Комер: семья Байдена могла получить взятками до $30 млн от иностранных лиц
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Фото: Global Look Press/CNP/Chris Kleponis
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Общая сумма взяток из-за рубежа, которая была получена нане американским президентом Джо Байденом, может достичь $30 млн, заявил председатель комитета по надзору и подотчетности палаты представителей конгресса США Джеймс Комер 15 июня в эфире Fox Business.

«На этой неделе к нам поступит еще больше банковских отчетов, сумма которых превысит $10 млн. И я думаю, мы увидим, что она возрастет до $20—30 млн», — сказал республиканец от штата Кентукки.

Ранее на этой неделе сенатор Чак Грассли заявил, что исполнительный директор Burisma, который якобы заплатил взятку Байдену, сохранил 17 аудиозаписей телефонных звонков в качестве страховки, пишет Daily Mail. По словам Грассли, у иностранца якобы 15 записей телефонных разговоров с Хантером Байденом и две — с Джо. Он также утверждает, что Джо Байден, занимавший тогда пост вице-президента США, возможно, был причастен к тому, что Burisma наняла Хантера Байдена.

По словам «весьма заслуживающего доверия» осведомителя, внутренняя служебная записка FD-1023, созданная в 2020 году на основе информации от информатора ФБР, подробно описывает «соглашение» на сумму $5 млн по обмену деньгами за политические решения между Джо Байденом и иностранным гражданином.

В прошлом месяце Комер и его команда опубликовали «Второй отчетный меморандум» в продолжение расследования финансовой политики семьи Байден. Во время пребывания Байдена на посту вице-президента существовало 20 компаний, аффилированных с членами его семьи, намеренно созданных с использованием «сложной корпоративной структуры», сказано в документе.

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И могут ли замять очередной скандал с участием Хантера

12 июня конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. По его мнению, нынешний глава Соединенных Штатов является самым большим преступником из всех президентов страны за время ее существования.

10 июня экс-президент США Дональд Трамп указал, что Байден был в доле со своим сыном Хантером, который состоял в руководстве Burisma и, как подозревают, активно использовал родственные связи для развития бизнес-проектов. Тогда же Трамп пообещал, что не успокоится, пока не выставит действующего главу государства за порог Белого дома.

В марте в минюст США поступила жалоба на Хантера Байдена. Отмечалось, что Байдена-младшего подозревают в нарушении федерального закона. Обвинение составлено на основании его переписки с Кендрой Баркофф, пресс-секретарем президента Джо Байдена. Хантер инструктировал собеседницу о том, как отвечать на вопросы СМИ по поводу его участия в совете директоров Burisma Holdings.

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