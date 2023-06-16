На Камчатке поднимут из-под воды около 30 затонувших судов

В Камчатском крае в 2023 году из-под воды извлекут около 30 затонувших судов. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов 16 июня.

Отмечается, что затонувшие суда создают угрозу экологии и мешают безопасному судоходству. Так, работы уже стартовали в Авачинской бухте, где со дна начали поднимать судно и плавучий док. По словам губернатора, подъем одного плавдока занимает от трех до пяти месяцев, а в отдельных случаях процесс может длиться годами.

«Важную роль здесь играют водолазы. Они находят на корпусе пробоины, заваривают их, занимаются установкой насосов и откачкой воды. Все это при плохой видимости. И еще, по словам самих водолазов, мешают любопытные сивучи», — написал Солодов в Telegram-канале.

Как отметили в правительстве Камчатского края, работы проводятся в рамках национального проекта «Генеральная уборка».

23 марта в Сахалинской области заключили контракты на подъем со дна 14 затонувших судов. Девять объектов находятся в бухте Северо-Курильска.