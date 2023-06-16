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Батарея гаубиц «Мста-Б» поразила огнем технику и живую силу ВСУ

Минобороны показало кадры боевой работы батареи гаубиц «Мста-Б»
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Фото: Министерство обороны РФ
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Артиллерийская батарея Тульского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) поражает технику и живую силу противника в зоне спецоперации. Кадрами боевой работы расчетов гаубиц «Мста-Б» в пятницу, 16 июня, поделилось Министерство обороны РФ.

Командир батареи с позывным Нева рассказал, что благодаря слаженной работе расчетов во время спецоперации удалось поразить огнем гаубиц «Мста-Б» артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские орудия, буксируемую артиллерию, танки, пикапы и минометы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы продолжаем бодро приближать победу каждым своим выстрелом, каждым своим шагом. Постепенно, спокойно, уверенно перемалываем пехоту и технику противника», — сказал командир.

Военнослужащий Нева попал в зону СВО почти сразу после окончания артиллерийской академии. Сейчас он сам обучает молодых бойцов: как правильно выставить орудие, как замаскировать его и — самое главное — как точно навестись.

«Опыт, приобретенный здесь, можно использовать на протяжении всей своей карьеры. Он поможет воспитывать молодое поколение, молодых солдат, обучать их», — поделился боец.

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Ранее, 14 июня, военнослужащие артиллерийских подразделений Западного военного округа (ЗВО) огнем из гаубиц «Мста-Б» и Д-30 уничтожили позиции украинской артиллерии, обстреливающие населенные пункты в Белгородской области. Точечными ударами они поразили артиллерийские орудия, минометы и скопления живой силы противника.

12 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ отразили украинские атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

По его словам, было уничтожено до 310 украинских военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три пикапа, две гаубицы «Мста-Б», а также гаубица Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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