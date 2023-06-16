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Вице-премьер Белоусов назвал курс 80-90 рублей за доллар оптимальным для экономики

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Рубль находится в достаточно комфортной и оптимальной для экономики зоне, если курс доллара составляет 80-90 рублей, о чем заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов 15 июня.

Он рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что такой курс комфортен и для бюджета, и для участников внешнеторговой деятельности. Также он добавил, что сейчас российская валюта находится в более-менее комфортной для экономики зоне.

По данным на 15 июня курс доллара составил 84,3 рубля.

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Ранее, 14 июня в ходе торгов на Московской бирже курс доллара впервые превысил 85 рублей с 4 апреля 2022 года. В это же время курс евро составил 91,44 рубля.

В начале июня руководитель отдела продаж инвестиционной компании АM Capital Илья Мерзляков поделился прогнозом, что в течение месяца российская валюта может находиться в диапазоне 78–81 относительно доллара и 83–87 относительно евро.

1 июня экономист Георгий Копосов предположил, что среди факторов, которые поддержат рубль в июне могут быть сокращение добычи нефти ОПЕК в случае удешевления нефти, грамотные действия Центробанка РФ, приближение налогового периода.

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