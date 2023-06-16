Супергеройский блокбастер «Флэш» слили в Сеть в день премьеры

Мировой релиз новинки от DC в большинстве стран состоялся 14–15 июня, но уже сегодня в Сети можно найти пиратскую экранную копию на английском языке. Только качество такой версии оставляет желать лучшего. В России «Флэш» официально выходить не будет, но качественные копии с русским дубляжом всё равно дойдут до нас из Казахстана и Грузии.

Афиши некоторых отечественных кинотеатров обещают первые сеансы через неделю. Ближайшая дата — 22 июня. В этот день голливудский блокбастер можно будет посмотреть в сети Mori Cinema, а залах Berlin Cinema и «Радуга Кино».



В КИНОграде «Флэш» появится только 29 июня, аналогичная ситуация в кинотеатре «Лена» в Якутске. Еще позже фильм начнут показывать в саратовском Happy Cinema —6 июля.



Критики встретили новинку преимущественно положительными отзывами: (129 позитивных на 59 негативных). На сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes оценка рецензентов держится на уровне 69%, а вот первым зрителям блокбастер понравился больше — 95%.

Не повлияло на мнение зрителей и то, что главную роль исполнил скандально известный Эзра Миллер. Его обвиняли в неадекватном поведении, нападении на поклонницу, основании культа, создании и распространении наркотиков, домогательствах и даже похищении людей. Были даже попытки «отменить» актера, но эти усилия ни к чему не привели: Миллер отделался штрафом в $500 и прошел принудительный курс лечения от наркозависимости.



Новинка должна мягко перезапустить киновселенную DC. Пока существует две франшизы: DC Extended Universe (в нее входит «Лига справедливости», первый и второй «Шазамы», «Черный Адам», «Аквамен» и т.д.) и DCU (DC Universe). Последняя должна стать основной, а также реструктурировать и обновить бренд.

Студии останется выпустить в этом году еще одного «Аквамена» и «Синего жука», и с DCEU будет покончено. А «Флэш» должен стать подобием моста между двумя франшизами.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 16 июня, в 10:00

Бег без препятствий: «Флэш» уже можно записать на флешку