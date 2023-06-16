Реклама
Прямой эфир
Мир
Киссинджер допустил военный конфликт между Китаем и Тайванем
Интернет и технологии
Касперский объяснил свой скептицизм к искусственному интеллекту
Мир
WP заявила о вынужденном начале контрнаступления ВСУ в угоду Западу
Общество
На Камчатке поднимут из-под воды около 30 затонувших судов
Экономика
Эксперт объяснил незаинтересованность большинства россиян в инвестициях в золото
Происшествия
В Приморье эвакуировали двух пострадавших при пожаре на иностранном сухогрузе
Мир
Беженцев с детьми вывели российские военные из оккупированной США зоны в Сирии
Общество
В Госдуме назвали пути решения проблемы периодических подпоплений Сочи
Интернет и технологии
Kaspersky заявил об участившихся кибератаках на крупный бизнес
Мир
В США из-за торнадо три человека погибли и около 100 пострадали
Мир
Конгрессмен Комер озвучил предполагаемую сумму взяток Байдену из-за рубежа
Интернет и технологии
Игра по «Формуле-1» появится в России в июле

В Госдуме назвали пути решения проблемы периодических подпоплений Сочи

0
Фото: ТАСС/П/с администрации Сочи
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Плохое состояние ливневой канализации и хаотичная застройка — главные причины регулярных подтоплений в Сочи, рассказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

У моря непогода: в чем причина ежегодных потопов в Сочи и окрестностях
Ливни и грозы в Краснодарском крае продлятся до 28 июня

«Состояние ливневок — беда в общем-то всех российских городов. Где-то они в плохом состоянии — завалены мусором или заварены, где-то вообще отсутствуют», — заметила она.

По ее словам, хорошая новость в том, что из средств, которые идут на проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры, сейчас разрешено выделять деньги на восстановление ливневок.

«Сочи надо определенно воспользоваться этой возможностью. Тем более, что сейчас там комплексно строят очистные сооружения. Систему надо закольцовывать, чтобы вода не загрязняла окружающую среду», — сказала она.

А вот проблема хаотичной застройки в городе нерешаемая, продолжила Разворотнева. Жители домов в низинах рискуют при непогоде.

Остро стоит проблема и слива грязных потоков после наводнения в море, заметила она. Каждый год в Сочи купается множество людей, причем, отдых на этот курорте весьма дорогой. Исправить ситуацию могло бы как раз возведение дополнительных очистных сооружений.

«Откровенно говоря, наше южное побережье нельзя назвать чистым. В Сочи даже без ливней и подтоплений существует проблема того, что канализация частных домов без всяких фильтров и очистки выводится в море», — сказала представитель Госдумы.

В ночь на 14 июня в Сочи прошли залповые ливни, в результате чего вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста. Потоками воды снесло машины, подтопило дома, образовательные учреждения и дороги. Был поврежден газопровод, пострадала набережная Мацесты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Отводные пути: почему Сочи не справляется с последствиями непогоды

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023