В Госдуме назвали пути решения проблемы периодических подпоплений Сочи

Плохое состояние ливневой канализации и хаотичная застройка — главные причины регулярных подтоплений в Сочи, рассказала «Известиям» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Состояние ливневок — беда в общем-то всех российских городов. Где-то они в плохом состоянии — завалены мусором или заварены, где-то вообще отсутствуют», — заметила она.



По ее словам, хорошая новость в том, что из средств, которые идут на проекты по модернизации коммунальной инфраструктуры, сейчас разрешено выделять деньги на восстановление ливневок.



«Сочи надо определенно воспользоваться этой возможностью. Тем более, что сейчас там комплексно строят очистные сооружения. Систему надо закольцовывать, чтобы вода не загрязняла окружающую среду», — сказала она.



А вот проблема хаотичной застройки в городе нерешаемая, продолжила Разворотнева. Жители домов в низинах рискуют при непогоде.



Остро стоит проблема и слива грязных потоков после наводнения в море, заметила она. Каждый год в Сочи купается множество людей, причем, отдых на этот курорте весьма дорогой. Исправить ситуацию могло бы как раз возведение дополнительных очистных сооружений.



«Откровенно говоря, наше южное побережье нельзя назвать чистым. В Сочи даже без ливней и подтоплений существует проблема того, что канализация частных домов без всяких фильтров и очистки выводится в море», — сказала представитель Госдумы.



В ночь на 14 июня в Сочи прошли залповые ливни, в результате чего вышли из берегов реки Мзымта и Мацеста. Потоками воды снесло машины, подтопило дома, образовательные учреждения и дороги. Был поврежден газопровод, пострадала набережная Мацесты.

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