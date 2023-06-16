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Эксперт Шурыгин рассказал о причинах затишья в зоне спецоперации после атак ВФУ

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Фото: Соцсети
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В зоне спецоперации относительное затишье, потому что первая фаза украинского наступления не дала никаких результатов, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«В украинском военном командовании, в американских, натовских штабах сейчас идет лихорадочный поиск вариантов, как можно добиться хоть какого-то успеха. Идут оценки того, что произошло, отрабатываются математические модели, подсчитываются, какие есть варианты», — объяснил он.

По словам эксперта, как один из вариантов можно рассматривать возможность атаки непосредственно на территории России. В этом случае, по мнению эксперта, вооруженные формирования Украины (ВФУ) постараются достичь хотя бы громкого политического эффекта.

«Сил для ударов у Украины еще хватает. Конечно, стратегического перелома уже не будет, для этого уже нет возможностей. Но попытаться добиться где-то хотя бы оперативного успеха они могут», — считает Шурыгин.

Эксперт предположил, что ради этого ВФУ могут атаковать Белгородскую область или зайти на какую-то российскую территорию, чтобы продемонстрировать готовность сражаться с противником, где угодно.

«Это не считая того, что они могут продолжать атаковать под Кременной и пытаться долбиться на запорожском направлении», – подытожил эксперт.

В российском военном ведомстве 15 июня сообщили, что за сутки в зоне спецоперации ВФУ потеряли не менее 635 человек и 39 единиц техники, включая гаубицы, САУ, танки и боевые бронеавтомобили.

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