Киссинджер допустил военный конфликт между Китаем и Тайванем

Военный конфликт между Китаем и Тайванем вероятен, если напряженность сохранится в нынешнем виде. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер 15 июня.

«Учитывая текущую траекторию отношений, я думаю, что возможен некоторый военный конфликт. Но я также думаю, что нынешняя траектория отношений должна быть изменена», — сказал он в интервью Bloomberg News.

По словам Киссинджера, Вашингтон и Пекин должны отступить от своего противостояния, которое находится «на краю пропасти». При этом обе стороны расценивают друг друга в качестве основной угрозы нацбезопасности.

Ранее, 3 июня, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что ухудшение конфликта в Тайваньском проливе будет иметь сокрушительный характер, США же намерены сохранить мирную ситуацию в регионе. По его словам, конкуренция Вашингтона с Пекином не должна перерасти «в военный конфликт».

6 мая агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня, которую американская администрация намерена передать по ускоренной процедуре. Уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента направить до $1 млрд из запасов страны на «поддержку островной демократии».

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.