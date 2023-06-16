Реклама
Прямой эфир
Мир
Киссинджер допустил военный конфликт между Китаем и Тайванем
Интернет и технологии
Касперский объяснил свой скептицизм к искусственному интеллекту
Мир
WP заявила о вынужденном начале контрнаступления ВСУ в угоду Западу
Общество
На Камчатке поднимут из-под воды около 30 затонувших судов
Экономика
Эксперт объяснил незаинтересованность большинства россиян в инвестициях в золото
Происшествия
В Приморье эвакуировали двух пострадавших при пожаре на иностранном сухогрузе
Мир
Беженцев с детьми вывели российские военные из оккупированной США зоны в Сирии
Общество
В Госдуме назвали пути решения проблемы периодических подпоплений Сочи
Интернет и технологии
Kaspersky заявил об участившихся кибератаках на крупный бизнес
Мир
В США из-за торнадо три человека погибли и около 100 пострадали
Мир
Конгрессмен Комер озвучил предполагаемую сумму взяток Байдену из-за рубежа
Интернет и технологии
Игра по «Формуле-1» появится в России в июле
Сюжет:

Киссинджер допустил военный конфликт между Китаем и Тайванем

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный конфликт между Китаем и Тайванем вероятен, если напряженность сохранится в нынешнем виде. Такое мнение выразил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер 15 июня.

«Учитывая текущую траекторию отношений, я думаю, что возможен некоторый военный конфликт. Но я также думаю, что нынешняя траектория отношений должна быть изменена», — сказал он в интервью Bloomberg News.

По словам Киссинджера, Вашингтон и Пекин должны отступить от своего противостояния, которое находится «на краю пропасти». При этом обе стороны расценивают друг друга в качестве основной угрозы нацбезопасности.

Тормозной путь: для чего Энтони Блинкен летит в Пекин
Госсекретарь США сможет лишь приостановить эскалацию отношений с Китаем, считают эксперты

Ранее, 3 июня, шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что ухудшение конфликта в Тайваньском проливе будет иметь сокрушительный характер, США же намерены сохранить мирную ситуацию в регионе. По его словам, конкуренция Вашингтона с Пекином не должна перерасти «в военный конфликт».

6 мая агентство Bloomberg сообщило, что США занимаются подготовкой пакета военной помощи для Тайваня, которую американская администрация намерена передать по ускоренной процедуре. Уже сейчас конгресс страны уполномочил американского президента направить до $1 млрд из запасов страны на «поддержку островной демократии».

6 апреля председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023