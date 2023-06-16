Официальная компьютерная игра по автогонкам в классе машин «Формула-1» начнет продаваться в России в начале июля, сообщили «Известиям» ритейлеры. Мировой релиз для консолей PlayStation, Xbox и ПК состоится 16 июня.

«Мы ожидаем появление новой части гоночного симулятора от студии Codemasters в начале июля. Игра традиционно популярна у поклонников автоспорта. F1 23 будет доступна для игровых консолей PS5 и PS4, а также Xbox Series X|S и Xbox One», — сказал представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

В Ozon рассказали, что F1 23 поступит в продажу на маркетплейсе в эти же сроки. Игру представят частные продавцы. Аналогичный ответ дали в пресс-службе Wildberries. В «Яндекс.Маркете» отметили, что ожидают подтверждения поставок от магазинов, торгующих на площадке.

«Для того, чтобы привезти необходимое количество дисков с ПО ритейлерам требуется около месяца», — сообщил собеседник «Известий» в одном из IT-дистрибьюторов.

Продукт от американских разработчиков не получит официальный перевод на русский язык, поэтому ритейлеры могут импортировать физический носители откуда угодно, добавил он. Вероятнее всего, в данном случае это будет Турция или Казахстан, поскольку привезти диски из данных регионов быстрее всего, объяснил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 16 июня, в 10:00

Королевский приезд: игра по «Формуле-1» появится в России в июле