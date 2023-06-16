Замминистра финансов Лавров рассказал о допобразовании детей по соцзаказу

Сегодня в сфере соцзаказа заняты 5 млн человек, и с каждым годом эта цифра растет. Одна из интересных людям программ в рамках соцзаказа — детское дополнительное образование, рассказал «Известиям» на полях ПМЭФ замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

«В рамках программы [дополнительного образования детей] семье выдается сертификат, который можно предоставить в любое учреждение дополнительного образования по своему выбору. Программа уже работает», — рассказал он.

Лавров добавил, что реализацию программы по спецзаказам начинали с 16 регионов. Сегодня их уже 34 и еще четыре региона подали заявку.

«Что касается направлений, традиционно это социальное обслуживание, спорт, паллиативная помощь. Добавили еще три направления, в том числе дополнительное образование детям. Этот проект реализуется сейчас в 84 субъектах РФ. Подать заявку может любой регион страны, никаких ограничений нет, решение принимает местное руководство», — пояснил замминистра.

Он добавил, что постоянно расширяется список поставщиков услуг, появляются возможности менять поставщика при необходимости, внедряются одинаковые нормы финансирования государственных и негосударственных учреждений.

«Сфера сегодня представляет собой не столько конкуренцию между госсектором и негосударственными объединениями, сколько борьбу за потребителя между госучреждениями. И мы видим, как растет разнообразие программ поддержки, повышается их качество», — отметил Лавров.

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«В социальной сфере идет борьба за потребителя»