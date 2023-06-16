В Курской области загорелся склад хранения пуха

В Курской области произошло возгорание на складе хранения пуха предприятия ООО «Бел-Поль». Об этом в пятницу, 16 июня, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, сообщение о возгорании поступило ночью, в 2:29 (совпадает с мск). Туда были направлены подразделения пожарной охраны по повышенному рангу.

Уточняется, что площадь возгорания составляет 2 тыс. кв. м. В настоящее время проводится тушение. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее, 11 июня, на юго-востоке Москвы на улице Люблинская загорелся автосервис. Отмечалось, что внутри горящего здания происходили взрывы, в связи с чем огнеборцы были вынуждены работать на безопасном расстоянии.

Общая площадь горящего здания составляла 750 кв. м.