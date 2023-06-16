СМИ: в офисе Зеленского прошли несколько совещаний по поводу отставки Кличко

Офис президента Украины Владимира Зеленского провел несколько совещаний по вопросу снятия мэра Киева Виталия Кличко с должности. Об этом сообщило со ссылкой на источники украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале 15 июня.

По данным издания, 12 июня на одном из заседаний обсуждалось состояние убежищ в Киеве, после чего на 16 июня анонсировали решения «по тем, кто ответственен за состояние убежищ». В материале посчитали, что речь идет именно о Кличко.

Отмечается, что разговоры о снятии Кличко с должности идут на протяжении четырех лет.

Ранее, 14 июня, стало известно о планах офиса Зеленского уволить Виталия Кличко. По данным украинских СМИ, инициатива по освобождению Кличко от должности может принадлежать главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.

2 июня на сайте президента Украины опубликовали петицию, в которой призвали отстранить Кличко от исполнения обязанностей. Причиной стала плохая, по мнению авторов, организация работы бомбоубежищ в Киеве.