Эксперты оценили прошедшее в Брюсселе заседание комиссии НАТО – Украина

Никаких сенсаций или ранее несказанных обещаний заседание в Брюсселе не принесло. Представители НАТО в очередной раз заявили о своей приверженности поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», о планах нарастить поставки вооружения, но без конкретики об истребителях F-16. Изменить ситуацию очередная подобная комиссия вряд ли способна, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Такие встречи в последнее время всегда заканчиваются «очень стандартно, по-другому они заканчиваться не могут», — охарактеризовал заседание комиссии НАТО – Украина замначальника Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

Как отметил военный эксперт и политолог Иван Коновалов, где бы ни пыталась Украина взаимодействовать с Западом, ситуацию это не меняет, только если в плохую сторону для Евросоюза и НАТО.

«Для обеих этих организаций сотрудничество с Украиной только усугубляет ситуацию — Европу накрыл экономический кризис, и европейские страны находятся на грани большой катастрофы. Никакими поставками ситуацию на украинском театре военных действий они изменить не смогут, эти поставки истощаются. В общем, ситуация тупиковая — как говорится в пословице, сколько раз «халва» не говори — во рту слаще не станет», — напомнил эксперт.

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