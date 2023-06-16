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Зеленский усомнился в способности Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

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Фото: Соцсети
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Президент Украины Владимир Зеленский не верит в способность бывшего американского лидера Дональда Трампа остановить военный конфликт за 24 часа. Об этом он заявил в четверг, 15 июня, в интервью NBC News.

По его мнению, сейчас в мире нет людей, которые могли бы так просто прекратить конфликт.

Кроме того, Зеленский прокомментировал высказывание губернатора Флориды Рона Десантиса, который преуменьшил значение происходящего до «территориального спора». Президент Украины отметил, что США окажутся напрямую втянуты в «дальнейший конфликт», если Россия одержит победу.

Зеленский также признал, что рассмотрение американскими политиками сокращения военной помощи Украине может стать для государства «большим риском», но выразил надежду, что этого не произойдет.

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Ранее, 22 апреля, Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на выборах 2024 года успеет урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Кроме того, в марте экс-президент заявлял, что украинский геополитический кризис необходимо решить «прямо сейчас». Он подчеркивал, что готов добиться урегулирования всего за 24 часа, однако не раскрыл детали своего плана.

До этого, в октябре прошлого года, Трамп отмечал, что риторика правительства нынешнего президента США Джо Байдена стала причиной начала российской специальной военной операции на Украине. Он указал, что конфликт мог бы и не состояться, если бы он находился на посту президента.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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