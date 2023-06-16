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Пожар ликвидировали на территории авторазборки во Владивостоке

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Фото: Управление МЧС РФ по Приморскому краю
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Пожарные ликвидировали возгорание на территории авторазборки во Владивостоке, о чем сообщили в пресс-службе главного упраления МЧС по Приморскому краю в пятницу, 16 июня.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Адмирала Кузнецова. Когда пожарные прибыли на место происшествия, металлический склад был охвачен пламенем. В результате пожара склад оказался поврежден огнем на площади около 200 кв. м.

Всего в тушении было задействовано шесть единиц пожарной техники и 28 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина возгорания.

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