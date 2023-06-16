Пожар ликвидировали на территории авторазборки во Владивостоке

Пожарные ликвидировали возгорание на территории авторазборки во Владивостоке, о чем сообщили в пресс-службе главного упраления МЧС по Приморскому краю в пятницу, 16 июня.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Адмирала Кузнецова. Когда пожарные прибыли на место происшествия, металлический склад был охвачен пламенем. В результате пожара склад оказался поврежден огнем на площади около 200 кв. м.

Всего в тушении было задействовано шесть единиц пожарной техники и 28 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Накануне в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге начался крупный пожар. Источник «Известий» уточнил, что загорелись старые дома кирпичной постройки в районе дома 44 на проспекте Обуховской Обороны.