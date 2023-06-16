Глава АСВ Мельников рассказал о мерах поддержки для участников СВО

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) одно из первых отозвалось на поручение президента РФ Владимира Путина проработать меры поддержки участников спецоперации и их семей, рассказал на полях ПМЭФ в интервью «Известиям» генеральный директор АСВ Андрей Мельников.

«Мы предложили это сразу. Помимо обычных кредитных каникул, попросили кредиторов поддержать нас, чтобы сделать для участников СВО кредитные каникулы с беспроцентным периодом», — сказал он.

Мельников пояснил, что для предоставления кредитных каникул заемщикам ликвидируемого банка требуется согласие комитета его кредиторов. Средства, полученные от заемщиков в счет погашения долга, идут в конкурсную массу, а затем распределяются между кредиторами. И они в подавляющем большинстве случаев соглашаются с АСВ. Пока у агентства 34 обращения на 46 млн рублей.

«Мы также готовы предоставлять кредитные каникулы для юридических лиц, которые относятся к малому и среднему предпринимательству, если они состоят из единственного участника, который призван в ряды СВО», — добавил глава АСВ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«У нас точно есть колоссальный запас прочности банковской системы»