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В США обвинение выдвинули подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона

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Жюри присяжных выдвинуло обвинения подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре. Об этом говорится в заявлении министерства юстиций США, опубликованном в четверг, 15 июня, на сайте ведомства.

«Член Национальной гвардии ВВС США, дислоцированный в Массачусетсе, сегодня был обвинен федеральным жюри в Бостоне в хранении и передаче секретной информации о национальной обороне на платформе социальных сетей, начиная примерно с 2022 года и продолжавшейся до его ареста в апреле», — говорится в сообщении.

21-летнему Тейшейре было предъявлено обвинение по шести пунктам. Каждый из них предполагает наказание в виде «лишения свободы на срок до 10 лет, условного освобождения до трех лет и штрафа в размере до $250 тыс.», добавили в ведомстве.

«Лицам, получившим допуск к секретным материалам, поручено защищать секретную информацию и охранять секреты нашей страны. Утверждения в сегодняшнем обвинительном заключении свидетельствуют о серьезном нарушении этого доверия», — заявил глава Федерального бюро расследования (ФБР) Кристофер Рэй.

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Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона газета The New York Times сообщила 7 апреля. Речь идет о приблизительно 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов также следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину.

13 апреля военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра был арестован. На следующий день ему предъявили обвинения по двум пунктам: в несанкционированном изъятии засекреченных документов и передаче информации о национальной обороне.

Тогда же газета The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоит от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» заявил, что подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона Джек Тейшейра возможно действовал на основе идей подражания основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу.

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