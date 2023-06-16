В Минэкономразвития назвали оптимальную стоимость доступного электромобиля

Стоимость электромобилей для потребителей должна составлять около 2,5 млн рублей. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал замминистра экономического развития России Максим Колесников.

«У нас есть некий целевой ориентир, от которого мы сейчас считаем скидку. Общая стоимость [электромобиля] должна составить около 2,5 млн рублей», — заявил он.



Колесников напомнил, что в России действуют федеральные и региональные меры для желающих приобрести электромобиль. Среди федеральных мер — скидка на покупку транспорта: 625 тыс. для физических лиц и 925 тыс. — для юридических, если речь идет о лизинге.



«Кроме того, водители электрокаров имеют право на бесплатный проезд по платным участкам дорог. Что касается региональных мер, то это скидка или обнуление транспортного налога, бесплатные парковочные места», — отметил Колесников.



Эти меры действуют в более чем 40 субъектах. К концу года число субъектов с преференциями для владельцев электротранспорта увеличится, полагает заместитель министра.

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«Электромобиль должен стоить около 2,5 млн рублей»