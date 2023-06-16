После объединения с ВТБ банк РНКБ продолжит работу под прежним брендом

Крымский банк продолжит работу как отдельное юрлицо под брендом РНКБ (Российский национальный коммерческий банк) после объединения с ВТБ, рассказал в интервью «Известиям» глава финорганизации Михаил Якунин.

Он добавил: компании уже объединили сети АТМ, поэтому любой клиент ВТБ может воспользоваться всеми сервисами через банкоматы РНКБ, а клиенты последнего — предложениями в отделениях ВТБ и «Открытия» по всей России.

Есть еще много точек, где кредитные организации могут объединиться. При этом РНКБ продолжает работать в прежнем формате, включая офисный, сообщил Якунин.

Он отметил: на ПМЭФ РНКБ подписал соглашений на 360 млрд рублей, это стало возможно в том числе за счет вхождения в группу ВТБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«После объединения с ВТБ банк продолжит работу под брендом РНКБ»