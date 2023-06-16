В Минэке назвали сроки эксперимента с запуском беспилотных такси в Москве

Решение о возможности повсеместного использования беспилотных автомобилей может быть принято по итогам эксперимента, который сейчас проводится в московском районе Ясенево. Там с начала июня в рамках экспериментально–правового режима тестируются беспилотные такси «Яндекса». По результатам эксперимента такой вид транспорта может быть полностью внедрен в российское законодательство и появиться в других городах. Об этом рассказал в интервью «Известиям» замминистра экономического развития России Максим Колесников.

«За этим будущее, и весь мир также пытается интегрировать беспилотные транспортные средства в свою инфраструктуру. И в этом плане мы вполне конкурентоспособны. Я надеюсь, что по итогам эксперимента беспилотное такси будет полностью внедрено в российское законодательство и появится в других городах», — отметил он.



По словам Колесникова, итоги эксперимента будут подведены «через год-два».



«И если он будет успешен, можно будет внедрять беспилотное такси в инфраструктуру Москвы», — добавил он.



Однако для этого также необходимо, чтобы количество этих машин было достаточным для оказания услуг на всей территории столицы.



«Сейчас в вызываемой машине находится и водитель-испытатель для большей безопасности движения. И сейчас очень важно накатать определенный объем километров без инцидентов и рисков, чтобы перейти на следующий этап развития беспилотного такси — когда в салоне не будет водителя в принципе. Вместо него может быть просто оператор, осуществляющий дистанционное наблюдение», — рассказал Максим Колесников.



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