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Денис Пушилин оценил масштабы контрнаступления ВСУ

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Фото: Соцсети
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Для Донбасса характерны активные действия почти вдоль всей линии соприкосновения, однако наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сжатые сроки нивелируется, заявил в интервью «Известиям» врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Для Донбасса сейчас характерны какие-либо активные действия, может быть в разных фазах, но практически по всей линии фронта, начиная со стыка Запорожской области и Донецкой Народной Республики, включая угледарское, марьинское, первомайское, киевское, майорское направления, а также Артемовск и Красный Лиман. То есть, по сути, вся линия фронта», — пояснил он.

При этом Пушилин подчеркнул, что ВС РФ сделают «всё возможное и невозможное», чтобы не допустить этого.

«Конечно же, на каких-то отдельных участках мы видим успешные элементы контрнаступательных действий противника, но это тоже в очень сжатые сроки нивелируется. Мы видели, что противнику удавалось уничтожать наблюдательные посты в наших селах, поселках», — добавил врио главы ДНР.

Однако ситуация на этих участках быстро возвращалась в норму, заключил он.

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