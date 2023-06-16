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Вице-премьер Белоусов назвал курс 80–90 рублей за доллар оптимальным для экономики

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Курс в диапазоне 80–90 рублей за доллар является комфортным и оптимальным для российской экономики. Об этом заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15 июня.

«С моей точки зрения, сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80–90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и для импортеров», — сказал он.

По данным на 15 июня, курс доллара составил 84,3 рубля.

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Ранее, 14 июня, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с «Известиями» заявил, что рубль продолжает ослабевать по отношению к иностранным валютам из-за падения цен на нефть и давления на него из-за геополитических рисков. Эксперт не исключил роста курса доллара до 89 рублей.

Вместе с тем 13 июня инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин озвучил «Известиям» прогноз, согласно которому в базовом сценарии на текущей неделе ожидается пик ослабления российской валюты и ее разворот с умеренным движением к 81–82 рублям за доллар.

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