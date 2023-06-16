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Рядовой Алагов спас тяжелораненого товарища во время артобстрела

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Подразделение, в составе которого действовал рядовой Заурбек Алагов, обороняло один из освобожденных от украинских националистов населенных пунктов, когда противник попытался захватить утерянные рубежи и начал массированную артподготовку. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в пятницу, 16 июня, рассказали в Минобороны РФ.

После массированной артподготовки по позициям российских войск враг перешел в атаку. В ходе боя рядовой Алагов заметил сослуживца, получившего тяжелое ранение. С риском для жизни под непрекращающимся огнем, но под прикрытием товарищей, он лично вынес раненого в безопасный район. Там рядовой оказал сослуживцу первую помощь, тем самым спас ему жизнь, после чего вернулся на позиции и продолжил бой.

Попытка боевиков захватить поселок оказалась безуспешной. Понеся потери, противник отступил.

В свою очередь, взвод под командованием лейтенанта Владислава Соколова поддерживал российские войска в ходе наступательной операции на позиции противника, когда при смене огневой позиции по ним ударила артиллерия противника.

Несмотря на сложную ситуацию, лейтенант Соколов оперативно привел орудие к готовности, выявил цели и точным выстрелом лично уничтожил две артиллерийские установки и до 10 националистов.

Лишенные артиллерийской поддержки боевики не смогли удержать занимаемые рубежи и спешно покинули позиции, понеся потери.

Кроме того, колонна батальонной тактической группы, в состав которой входил механик-радиотелефонист рядовой Кирилл Пашин, совершала марш в район активного ведения боевых действий. Пытаясь сорвать наступление российских войск, враг атаковал колонну, применяя реактивные системы залпового огня (РСЗО) и ствольную артиллерию.

Это привело к повреждению оборудования аппаратной радиосвязи. Связь с командованием была утеряна. Несмотря на плотный огонь, рядовой Пашин оперативно восстановил работоспособность поврежденной техники и настроил станцию. Это позволило успешно отбить атаку и перейти в контратаку, уничтожив противника.

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Днем ранее, 15 июня, Минобороны рассказывало, как капитан Евгений Плискачев в составе тактической группы со своим экипажем радиостанции организовывал бесперебойную связь между подразделениями российских войск в обороне у стратегически важного населенного пункта. Сделал он это, несмотря на то, что противник обрушил на них артудар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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