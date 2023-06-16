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Венгерский частный инвестор назвал ПМЭФ значимым событием

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) является действительно значимым, он привлекает серьезных докладчиков. Об этом заявил частный инвестор в нефтегазовом секторе Эндре Эрдели в беседе с «Известиями» 15 июня.

«Он (ПМЭФ) привлекает серьезных докладчиков. И, естественно, с российской стороны возможных деловых партнеров. С точки зрения Венгрии все флажки за то, чтобы посетить этот форум, а с другой стороны посол США в Будапеште поднимет палец и скажет: [премьер-министр Венгрии] Виктор Орбан, ты опять ошибся», — сказал он.

Эрдели указал, что Венгрия остается со всеми в дружеских отношениях, но при этом могут быть вопросы, с которыми есть несогласие. По его мнению, Орбан полностью убрал из венгерской внешней и экономической политики радикализм. А подтверждением этому служит присутствие венгерской делегации на форуме.

Как отметил Эрдели, Орбан понимает, что на ПМЭФ он выразит позицию, что Венгрия не на стороне бунтарства и идеологической одержимости, а на стороне реализма.

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О том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетит экономический форум в Санкт-Петербурге, который проходит с 14 по 17 июня, стало известно ранее 15 июня. По словам Сийярто, в рамках ПМЭФ пройдет обсуждение вопроса энергоснабжения страны. Дипломат уже в седьмой раз присутствует на форуме.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что ПМЭФ посетят представители более чем 15 стран. Среди гостей форума в этом году числятся президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев.

Венгрия неоднократно заявляла, что не поддерживает санкции против российской энергетики. Так, в декабре 2022 года венгерские власти выступили против девятого пакета санкций в отношении России. Перед этим Венгрия воспользовалась правом вето и заблокировала пакет макрофинансовой помощи Евросоюза для Украины на €18 млрд, предложенный Еврокомиссией на 2023 год.

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