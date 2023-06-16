Сальдо заявил о покушении на него 9 июня с применением снарядов Excalibur

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что 9 июня на него было совершено покушение с использованием управляемых снарядов M982 Excalibur, о чем он написал в своем Telegram-канале 15 июня.

«Марионеточный киевский режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более 10 высокоточных английских ракет по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — сказано в публикации.

Врио губернатора отметил, что при попытке покушения на него пострадали мирные жители, а также «были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке».

13 июня в Луганской Народной Республике (ЛНР) боевика Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к 14 годам лишения свободы за обстрел мужчины из американского реактивного гранатомета. Инцидент произошел в апреле 2022 года в городе Рубежное. Боевик выстрелил гранатой с осколочной боевой частью по мужчине в гражданской одежде.

Ранее, 9 июня, украинские боевики пытались нанести ракетный удар по административному кварталу Луганска. Ракета, выпущенная противником, была успешно поражена российской системой противовоздушной обороны.

3 февраля агентство Bloomberg сообщило, что в новый пакет военной помощи Украине войдут управляемые снаряды Excalibur.

По данным на декабрь прошлого года, США передали Украине 4,2 тыс. высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов Excalibur. При этом, как 15 марта написала газета Politico, Вашингтон настаивает на том, чтобы ВСУ экономили артиллерийские снаряды и вели прицельный огонь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.