Пожар на площади 40 кв. м произошел в жилом доме в Балашихе
В жилом доме в подмосковной Балашихе произошел пожар на площади 40 кв. м. Об этом в четверг, 15 июня, сообщили в региональном ГУ МЧС России.
ЧП произошло в доме 12 на Юбилейной улице в микрорайоне Железнодорожный, сообщение о происшествии поступило в 19:44. В 20:27 возгорание было локализовано на пощади 40 кв. м, спустя три минуты было ликвидировано открытое горение. В 21:12 спасатели ликвидировали последствия пожара, отмечает агентство городских новостей «Москва».
В ликвидации пожара были задействованы 22 единицы техники и 64 человека.
В «Мособлгазе» заявили, что к ним вызов не поступал. По их данным, предварительно, в доме загорелась проводка, отмечает телеканал «360».
13 июня жителю Москвы трое молодых людей — коллекторов сожгли по ошибке входную дверь в квартиру, перепутав адрес должника. Инцидент произошел на 22-м этаже жилого дома по улице Лобачевского. Также к ручке сгоревшей двери была привязана граната, о чем очевидцы сообщили в полицию. Возбуждено уголовное дело.