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В США заявили о готовности к конструктивной работе с РФ в рамках ДСНВ

ТАСС: В США заявили о готовности к конструктивной работе с Россией в рамках ДСНВ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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США готовы работать с Россией в конструктивном ключе и проводить консультации в рамках выполнения Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом в четверг, 15 июня, сообщил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов в беседе с ТАСС.

«США неоднократно подчеркивали, что готовы конструктивно работать с Россией над полным выполнением договора. Это включает в себя консультации, когда Россия будет готова», — приводит агентство слова дипломата.

Это был ответ на вопрос, планирует ли Вашингтон в ближайшее время проводить консультации с Москвой по ДСНВ. Ранее, по сообщению издания, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков утверждал, что страны в последние недели проводили прямые контакты по Договору. По его словам, стороны «подтвердили несовместимые позиции», но обсуждения привели к результатам.

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5 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва позитивно оценивает заявление США о готовности к диалогу с РФ по новой системе контроля над ядерными вооружениями. Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу, но надо понять формулировку предложения.

О том, что Соединенные Штаты готовы продолжать придерживаться количественных ограничений по ДСНВ, если к этому готова и Россия, заявил 2 июня помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что США продолжат заранее уведомлять Россию о запусках баллистических ракет и крупных учениях стратегических сил.

Днем ранее в Госдепартаменте сообщили, что США прекратят передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под ДСНВ.

В соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях, который Москва и Вашингтон заключили в 2010 году, страны обязаны дважды в год обмениваться всеобъемлющими базами данных о состоянии боеголовок. Однако в конце марта помощник министра обороны США по космической политике Джон Плам заявил, что Вашингтон в ответ на аналогичное решение России больше не будет передавать Москве ключевые данные о своих стратегических ядерных силах.

В настоящий момент и российская сторона приостановила участие в этом договоре.

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