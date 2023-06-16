У побережья Новой Каховки идет интенсивный стрелковый бой

В районе побережья Новой Каховки и Таврийска вечером 15 июня начался стрелковый бой, российские войска отражают попытки высадки десанта украинских боевиков. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

«Подтверждено, что прямо сейчас идет стрелковый бой в районе Новой Каховки, Таврийска. Наши ребята отражают попытки высадки вражеского десанта», — рассказал корреспондент.

Количество диверсионных групп противника неизвестно. По словам сотрудника военно-гражданской администрации Новой Каховки с позывным Тайфун, стрельба сопровождается интенсивными взрывами.

«В течение получаса идет интенсивный обстрел, звуки взрыва. Всё доносится со стороны берега. Но мы находимся на месте, причин для паники нет, берег укреплен, ребята держат свои позиции», — отметил он.

Ранее, 8 июня, после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новой Каховке начались проблемы с электричеством и водоснабжением.

10 июня вода практически полностью ушла из Новой Каховки после теракта на Каховской ГЭС 6 июня. Велась откачка воды из подвалов жилых домов.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники ВСУ с херсонского направления в район наступательных действий.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.