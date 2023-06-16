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Врач дал рекомендации при заражении ребенка сальмонеллезом

Врач Неронов посоветовал при сальмонеллезе у ребенка поить его подсоленной водой
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Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), д.м.н. Владимир Неронов рассказал, что делать, если ребенок заразился сальмонеллезом.

В беседе с РИАМО в четверг, 15 июня, специалист призвал прежде всего вызвать врача, а до его приезда каждые пять минут давать ребенку подсоленную минеральную воду. Он объяснил, что сальмонеллез ведет к обезвоживанию организма.

К признакам заболевания врач отнес слабость, тошноту, рвоту и диарею, а также головную боль, повышение температуры и слизь в кале. Инкубационный период заболевания составляет от шести часов до трех суток, пишет сайт kp.ru.

По словам гастроэнтеролога, причиной сальмонеллеза могут быть плохо прожаренное мясо, бифштексы с кровью, недоваренные яйца. Сальмонеллез является инфекционным заболеванием, его переносчиками являются домашние животные и птицы, однако люди чаще всего заражаются через продукты питания с бактериями-сальмонеллами, которые не прошли необходимую термическую обработку.

Неронов посоветовал сырые яйца в холодильнике убирать подальше от других продуктов, особенно от колбасы и сливочного масла. Кроме того, стоит разделывать куриное мясо на отдельной доске, мыть руки после туалета и общественного транспорта.

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Ранее 15 июня директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН объяснил, как сальмонелла попала в шаурму в Братске. По его словам, бактерии могли попасть в шаурму через грязные руки, загрязненную воду, продукты или термически необработанную пищу. Он добавил, что люди, которые профессионально занимаются приготовлением пищи, должны своевременно проходить обследования на носительство сальмонелл.

Ранее на этой неделе в кафе в Братске шаурмой отравились 62 человека. Причиной вспышки острой кишечной инфекции стала сальмонелла. Роспотребнадзор выявил множество нарушений в деятельности точки общепита, ее хозяин задержан.

24 мая ветеринар, герпетолог Ян Ермолов предупредил, что сальмонеллезом можно заразиться от черепах. Он объяснил, что опасные для человека бактерии сальмонеллы необходимы черепахам для переваривания пищи. В этой связи крайне важно мыть руки после каждого контакта с пресмыкающимися, сообщает телеканал «360».

15 мая врач-эндокринолог, врач-диетолог Оксана Михалева предупредила об опасности употребления сырых яиц из-за риска заразиться сальмонеллезом. По ее словам, сырые яйца крайне плохо усваиваются в ЖКТ. Их употребление могут привести к его дисфункции, чувству тяжести и болям в животе, пишет RT.

В феврале прошлого года к.м.н., врач гастроэнтеролог-гепатолог московской ГКБ имени Виноградова Ольга Аришева рассказала агентству городских новостей «Москва», что не рекомендуется употреблять в пищу тартар из баранины и свинины. Она объяснила, что курятина, баранина и свинина содержат больше паразитов и бактерий. В этой связи лучше выбирать тартар из рыбы или говядины.

Ранее врач Петр Давыдов рассказал, что кисломолочные продукты, вода из открытых источников, блюда с кремом, а также салаты, заправленные майонезом, могут стать причиной пищевого отравления на пикнике. Он подчеркнул, что готовый шашлык или любые другие мясные изделия стоит покупать в сертифицированных местах, в ином случае, есть риск заразиться сальмонеллезом, сообщает телеканал «Звезда».

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