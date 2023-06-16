СМИ сообщили о совещании офиса президента Украины по снятию Кличко с поста мэра Киева

Офис президента Украины Владимира Зеленского провел несколько совещаний по поводу снятия с должности мэра Киева Виталия Кличко. Об этом в четверг, 15 июня, сообщило со ссылкой на источники украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По информации издания, в понедельник, 12 июня, на заседании ставки верховного главнокомандующего обсуждалось состояние убежищ в столице Украины и анонсировали на 16 июня некие решения «по тем, кто ответственен за их состояние». В материале посчитали, что речь идет именно о Кличко.

«По имеющейся информации, основные кандидаты на должность [нового мэра] — экс-глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин»», — сообщают журналисты.

Ранее, 14 июня, стало известно о планах офиса Зеленского уволить Виталия Кличко. По данным украинских СМИ, инициатива по освобождению Кличко от должности может принадлежать главе офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Ранее, 2 июня, на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликовали петицию, в которой призвали отстранить Кличко от исполнения обязанностей. Причиной стало плохая, по мнению авторов, организация работы бомбоубежищ в Киеве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.