В Великобритании искусственный интеллект назвали угрозой для демократии

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) может стать «угрозой демократии» на грядущих выборах в Великобритании и США, заявила 15 июня член британского правительственного совета по вопросам ИИ, профессор компьютерных наук в Университете Саутгемптона Дама Венди Холл в интервью Sky News.

«В следующем году мы увидим рост дезинформации, глубоких фейков во всем мире, потому что искусственный интеллект позволяет очень легко это делать. Даже простыми инструментами из интернета можно это делать, и становится всё труднее обнаружить, что видео, фотография или фрагмент текста были подделаны», — сказала она.

Также Холл напомнила, что в 2024 году в Британии состоятся всеобщие парламентские выборы, а в США — президентские.

«Я рассматриваю это как угрозу демократии. В том смысле, что мы должны помочь людям понять, откуда они получают сообщения. Я думаю, что это важнее, чем беспокоиться об экзистенциальной угрозе через 100 лет, но я не говорю, что экзистенциальной угрозы нет. На данный момент это очень маловероятно, но возможно. То есть мы должны подготовиться к тому факту, что держим искусственный интеллект под контролем, чтобы не стать рабами этого хозяина», — отметила эксперт.

Несмотря на предупреждение об угрозе выборам, она предположила, что искусственный интеллект может улучшить процесс принятия решений политиками, помогая им собирать информацию для кратких отчетов, поскольку они «часто говорят о вещах, о которых ничего не знают».

«Единственное, что вы можете сделать с генеративным ИИ, — это предоставить ему файл и попросить обобщить его для вас», — подытожила Холл.

В свою очередь, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко 15 июня на полях ПМЭФ призвал не демонизировать искусственный интеллект. Он отметил, что ИИ — мощный инструмент повышения эффективности любых рутинных процессов.

Тогда же на ПМЭФ вице-президент, главный технический директор VK Александр Тоболь рассказал, что корпорация уже давно инвестирует в развитие искусственного интеллекта. Тоболь спрогнозировал, что ИИ займет свое место во всех сферах бизнеса.