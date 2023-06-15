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Ремонт дороги Брянск–Новозыбков–Погар завершат до июля

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В Брянской области завершают ремонт участков дороги Брянск–Новозыбков–Погар, расположенных на территории Погарского и Почепского районов. Об этом сообщает региональное управление автодорог.

«Общая протяженность участков ремонта составляет 4,6 км. В Погарском районе ремонт дороги проводит подрядная организация ООО «Погарагродорстрой», в Почепском районе — АО «Брянскавтодор», — говорится в сообщении.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, завершить ремонт планируется до конца июня. Подрядчики уже уложили выравнивающие и верхние слои асфальта, вскоре будет нанесена разметка. Также предусмотрена установка дорожных знаков.

Дорога Брянск–Новозыбков–Погар является дублером федеральной трассы А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Беларусь.

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