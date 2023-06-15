Мирный житель ранен при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Местный житель села Озеряновка, входящего в состав Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР), ранен в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 15 июня сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела села Озеряновка <...> ранен мирный житель», — написал мэр в Telegram-канале.

Приходько также отметил, что в селе было повреждено несколько жилых домов, газопровод и храм.

Ранее, 8 июня, 16 человек пострадали в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ. Кроме того, было повреждено 16 домов и семь инфраструктурных объектов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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