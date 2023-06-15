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Около 1,2 тыс. детей-сирот получат квартиры в Новосибирской области

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В Новосибирской области в 2023 году жильем обеспечат около 1,2 тыс. детей-сирот. Об этом замминистра труда и соцразвития региона Ольга Потапова сообщила на пресс-конференции 15 июня.

По ее словам, всего в Новосибирской области в жилье нуждаются 3,5 тыс. людей из категории детей-сирот. С начала 2023-го для них приобрели 558 квартир, всего до конца года планируется обеспечить жильем порядка 1,2 тыс. человек.

Потапова также отметила, что за последние шесть лет финансирование профильной программы было существенно увеличено. Так, в 2017 году объем выделяемых средств составлял 407 млн рублей, на которые удалось приобрести 343 жилых помещения, в 2023-м сумма достигает 4,3 млрд рублей.

«Кроме того, с 2021 года внедрен новый инструмент — жилищный сертификат, которым уже воспользовались 652 человека. До конца текущего года планируется выдать еще около 100 сертификатов», — рассказала замминистра.

Издание Sib.fm уточняет, что сумма сертификата для жителей районов составляет 2,9 млн рублей, для жителей городских округов — 3,5 млн рублей, для Новосибирска — 4,1 млн рублей.

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