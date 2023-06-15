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Зенитчики ВС РФ уничтожили украинский вертолет Ми-8 на херсонском направлении

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Российские военные на херсонском направлении уничтожили ударный вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ми-8, сообщил 15 июня журналистам представитель экстренных служб региона.

Два Ми-8 пытались нанести удар неуправляемыми ракетами в направлении Михайловка – Сергеевка, однако по итогу снаряды упали с недолетом в 200 м.

«Один вертолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков», — цитирует его ТАСС.

Вертолет был сбит на расстоянии 7 км от линии обороны подразделения из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла».

Ранее в четверг Минобороны РФ показало кадры уничтожения сразу двух танков ВСУ российским экипажем вертолета Ка-52.

Накануне вертолеты Ка-52 и Ми-28 группировки «Запад» ВС РФ нанесли восемь ударов по позициям украинских войск на купянском направлении.

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