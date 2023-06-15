Гастроэнтеролог предупредил об опасности заболеть гепатитом А из-за немытых фруктов

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина», д.м.н. Владимир Неронов предупредил, что не стоит пробовать на рынке немытые фрукты из-за риска заболеть гепатитом А.

В беседе с РИАМО в четверг, 15 июня, специалист отметил, что «это огромный риск заразиться болезнью Боткина. Развитие воспалительного процесса в печени провоцирует вирус гепатита А».

Врач объяснил, что это очень стойкий микроорганизм, он не боится воздействия хлором и кипячения. Передается он через бытовые контакты и немытые фрукты и овощи, пишет RT.

Неронов посоветовал людям, планирующим путешествия в такие страны, как Турция, Мексика или Египет, сделать прививку от гепатита, а во время поездки соблюдать гигиену, есть фрукты без кожицы и пить напитки безо льда.

Инкубационный период заболевания, объяснил врач, составляет от двух до четырех недель, отмечает сайт kp.ru. После чего начинается рвота и тошнота, боль в правом подреберье. Кроме того, начинают желтеть кожа и глазные белки.

Ранее 15 июня зампред правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что в регионе лаборатории Госветслужбы на официально зарегистрированных рынках и ярмарках проверили качество товаров. По итогам исследований всю продукцию признали безопасной. Специалисты проверили более 3 тыс. т товаров. Не было выявлено никаких превышений норм, сообщает телеканал «360».

11 июня эксперт ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал о возможности заразиться серьезными инфекциями в водоеме.

По его словам, во время купания в водоемах можно заразиться серьезными инфекционными заболеваниями: гепатитом А, холерой, брюшным тифом, паратифом А и Б.

Лебедев отметил, что защититься от вирусного гепатита А можно при помощи вакцинации. Также он призвал всех купаться только в специально отведенных для этого местах.

Ранее нутрициолог Анна Дробышева рассказала о пользе киви. По ее словам, он способствует профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Она также отметила, что одним из главных свойств киви является сжигание жиров, блокирующих артерии, сообщает телеканал «Звезда».