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Сбербанк и ДОМ.РФ сделают доступнее жилищные программы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Финансовый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и Сбербанк заключили меморандум о сотрудничестве в жилищной сфере. Соответствующий документ подписан в четверг, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщается на сайте организации.

Как отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, сотрудничество с таким крупнейшим финансовым институтом как Сбербанк позволит разработать адресные меры поддержки граждан и масштабировать наиболее эффективные программы.

Первый заместитель председателя правления «Сбера» Кирилл Царев со своей стороны отметил, что ипотека банка уже помогла миллионам россиян улучшить свои жилищные условия. По его словам, огромную позитивную роль в этом сыграли государственные механизмы льготного жилищного кредитования.

«Уверен, что вместе с ДОМ.РФ мы усовершенствуем действующие программы жилищной поддержки граждан, что поможет еще большему числу россиян переехать в собственный дом или квартиру», — сказал он.

Кроме того, стороны будут повышать уровень информированности россиян о существующих способах улучшения жилищных условий и доступных мерах господдержки.

Еще одно соглашение о сотрудничестве в сфере развития индивидуального жилищного строительства ранее в этот день заключено на международном экономическом форуме между ДОМ.РФ и Почта Банк. Документ предусматривает запуск и развитие программ ипотечного кредитования, повышение доступности ипотеки в малых городах и сельских населенных пунктах, в том числе с использованием широкой региональной сети, цифровых сервисов и инфраструктуры Почта Банка.

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Предполагается, что оформление ипотечного кредита будет происходить удаленно и в онлайн-формате, а специалисты банка на каждом этапе ипотечной сделки проконсультируют по телефону и окажут необходимую поддержку.

ПМЭФ проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы этого года звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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