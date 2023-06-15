Завод по производству посуды из опалового стекла построят в ОЭЗ «Липецк»

На грязинском участке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» построят первый в России завод по производству посуды из опалового стекла. Как сообщает региональное правительство, соответствующее соглашение на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали губернатор Игорь Артамонов и гендиректор «ИнвестПро» Алексей Шаров.

Объем инвестиций в проект оценивается в 4 млрд рублей, реализовать его планируется при финансовой поддержке Фонда развития промышленности РФ и комплексной поддержке правительства Липецкой области, Агентства инвестиционного развития и ОЭЗ «Липецк».

Предполагается, что завод запустят в III квартале 2025 года. Будет создано более 200 рабочих мест, пишет ИА «Абирег».

Завод по производству высокопрочного опалового стекла в ОЭЗ «Липецк» станет первым в России. Сейчас такую посуду поставляют в страну из Франции, Италии, Китая, ОАЭ, Ирана. В России ее только декорируют.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.