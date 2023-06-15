Лавров ответил на слова о якобы разжигании РФ антифранцузских настроений в Африке

Россия предлагает африканским странам стратегию равноправия, а Франции для этого нужно постараться. Так министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг, 15 июня, прокомментировал заявления французских политиков о том, что Москва якобы разжигает антифранцузские настроения в Африке.

«Мы предлагаем стратегию равноправия. Для этого еще Парижу нужно постараться, я удивлен был многочисленным высказываниям [президента Франции Эмманюэля] Макрона, других французских деятелей. Эти заявления, по-моему, недостойны лидеров демократического мира», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее, 12 июня, издание Opinion со ссылкой на источники сообщило о том, что Макрон попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу пригласить его на саммит БРИКС, который пройдет в августе в Йоханнесбурге. Издание отметило, что эта просьба несколько удивила южноафриканского лидера, поскольку БРИКС — очень закрытый клуб. Известно, что принимающая сторона пока не дала ответа. В случае положительной реакции Макрон станет первым западным лидером, который попадет на этот саммит.

В тот же день глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что обязан ослабить влияние России в мире, и подчеркнул, что в этом плане очень важен африканский регион. Кроме того, он указал на то, что Европа в последнее время «уснула» в своем внимании к Африке. По его словам, это произошло после начала спецоперации на Украине.

Между тем 15 июня президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Кремле заявил, что контакты России со странами Африки интенсивны как никогда.

В июле 2022 года Лавров отмечал, что в основе отношений России с африканскими странами лежат проверенные временем «узы дружбы и сотрудничества». Он заявил, что развитие всестороннего партнерства со странами Африки остается в числе важных приоритетов внешней политики России.