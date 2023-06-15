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В США допустили получение семьей Байдена до $30 млн от иностранцев

Конгрессмен Комер: семья Байдена могла получить до $30 млн от иностранцев
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Семья президента США Джо Байдена могла получить до $30 млн от иностранных лиц, что втрое превышает первоначальную оценку, об этом заявил в интервью телеканалу Fox News председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер.

По словам политика, информацию о возможных коррупционных схемах в семье американского лидера предоставляет «самый высокооплачиваемый и наиболее достоверный» источник ФБР. Ему спецслужба заплатила более $200 тыс.

Ссылаясь на источники, Комер указал, что американским властям «указали» отступить от расследования, связанного с нарушениями семьи Байдена.

Ранее Комер заявил, что расследование конгресса установило получение семьей президента более $10 млн зарубежных источников, в том числе из КНР, эти доходы не представляются специалистам законными.

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Ранее, 8 июня, глава Белого дома назвал чепухой заявления Республиканской партии о том, что он причастен к коррупции.

В мае со ссылкой на заявление главы некоммерческой организации Americans for Public Trust Кэйтлин Сазерленд сообщалось о том, что связанный с президентом США аналитический центр Penn Biden Center получал миллионы долларов пожертвований от спонсоров из Китая.

Согласно секретным документам, обнаруженным в аналитическом центре в Вашингтоне, с середины 2018 года до середины 2022 года пожертвования из Китая составили не менее $105 млн. Кроме того, почти $75 млн поступило из Китая и Гонконга, когда политик баллотировался в президенты.

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