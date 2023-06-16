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В Москве создадут центр технологий квантовых коммуникаций

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Московский инновационный кластер (МИК) и РЖД планируют совместно развивать инфраструктуру для квантовых коммуникаций — технологии быстрой передачи информации на большие расстояния. Соглашение о сотрудничестве подписано на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, стороны договорились создать на базе недавно открытого кластера «Ломоносов» центр технологий квантовых коммуникаций. «В нем московские специалисты вместе с коллегами из РЖД займутся разработкой оборудования и подготовкой кадров для проектов в сфере квантовой связи», — отметила вице-мэр.

Также в рамках соглашения на площадке кластера появится лаборатория для исследования нейрофизиологических возможностей работников на производстве. На основе полученных данных эксперты создадут модель управления предприятием, которая позволит повысить эффективность сотрудников, упростив рабочие процессы.

Московский инновационный кластер — это платформа, предназначенная для сотрудничества между корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными учреждениями, институтами развития и городом. МИК выступает оператором кластера «Ломоносов» — флагмана инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Его резидентам предоставляют возможности для развития высокотехнологичных проектов.

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