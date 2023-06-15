Греф рассказал о построении успешного бренда

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе сессии «Отечественные бренды: новые возможности для роста», которая состоялась на Петербургском международном экономическом форуме, поделился опытом построения успешного бренда.

«Как и любой другой продукт, бренд требует инвестиций. Нужно создавать вокруг него соответствующие знания, выбирать главное содержание, «выращивать имидж — и всё это должно сопровождаться всеми действиями компании. Нужно постоянно заниматься исследованиями и аналитикой, чтобы совместить твоё представление о том, что ты хочешь дать клиенту, и то, что твой клиент думает о тебе. А это зачастую очень большое разочарование, потому что клиент обычно думает о нас совсем не то, что мы думаем о себе. История со строительством бренда абсолютно окупаема с денежной точки зрения. Но в это нужно регулярно инвестировать, недопустимы перерывы. Сбер 10 лет инвестировал в свой бренд, чтобы стать глобально значимым брендом», — сказал Греф.

Также глава Сбербанка назвал три основные причины малого числа сильных брендов в России. Во-первых, недостаточное внимание к концепции бренда в отечественном бизнес-образовании. Во-вторых, непонимание того, что бренд должен быть элементом всей корпоративной культуры компании. И, в-третьих, непонимание важности управления брендом и инвестирования в него на протяжении всего жизненного цикла бренда.

Герман Греф отметил, что Сбербанк единственный среди российских компаний стабильно выходит в мировой топ-10 по такому показателю, как сила бренда.

«Мы № 1 бренд с огромным отрывом в нашей стране. Вопрос не в том, чтобы сделать его № 1. Количественные показатели не очень интересны, важны качественные показатели. Мы ставим перед собой задачу стать lovemark для наших клиентов. У нас 106 миллионов клиентов, и эта задачка куда более сложная, чем просто ещё куда-то расширяться. Поэтому задача следующей эволюции бренда в эту сторону качественную, и это потребует очень серьёзной трансформации», — заявил Греф.