Китайские автомобильные компании стремятся к размещению производства в РФ

Китайский автопром стремится к локализации производства в России. Как заявил представитель Союза предпринимателей КНР Чжоу Лицюнь, на рынке уже более 10 брендов. Перенос производства в РФ позволит удовлетворить внутренний спрос. Сейчас китайские компании ведут переговоры с российскими партнерами о сборке машин, передает телеканал «Известия». Один из успешных примеров — Haval, которая наладила серийное производство в Туле.

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