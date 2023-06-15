Реставрация бывшего дома Можакина началась в Калуге

В Калуге началась реставрация бывшего Дома Можакина, расположенного на улице Суворова, 14. Об этом городской голова Дмитрий Денисов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 15 июня.

«Началу реставрации предшествовала длительная и трудоемкая работа – расселение и поиск надежного инвестора. В конце 2020 года мы успешно продали на аукционе дом Можакина, далее шли месяцы историко-культурной экспертизы и кропотливая проектная деятельность», — рассказал Денисов.

Как уточняет газета «Весть» со ссылкой на нового владельца строения, восстановить внешний вид объекта культурного наследия планируется к сентябрю 2023 года.

Здание, принадлежавшее почетному гражданину Калуги Петру Дмитриевичу Можакину, возвели в третьей четверти XIX века. Долгое время оно представляло собой дом с первым каменным и вторым деревянным этажами.

В 1920-е годы строение было муниципализировано и оставалось многоквартирным домом до середины 2010-х, когда было расселено. С тех пор объект пустовал и к настоящему времени лишился второго этажа.