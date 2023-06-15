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Кириенко рассказал о работе над повышением уровня IT-индустрии в России

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Фото: Росконгресс/Александр Балаганов
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Гендиректор VK Владимир Кириенко на сессии «Смена парадигм в IT-индустрии: выход на новый технологический уровень для бизнеса и граждан» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 15 июня заявил, что необходимо повысить общий уровень IT-индустрии в России.

«Для этого мы начали партнерство с ключевыми институтами и высшими учебными заведениями. Сегодня у нас в партнерах около 30 вузов», — сказал он.

Кириенко отметил, что фундаментальная задача состоит в том, чтобы замотивировать молодых людей, мыслить нестандартно, создавать новые продукты, не боятся ошибаться.

«Наша задача уйти на формат развития полностью отрасли, индустрии. Это значит, нужно дать возможность ребятам получить хорошее образование в регионах, найти себе потом в будущем профессию, работу и не обязательно стремиться <...> к федеральным конгломерациям для того, чтобы получить интересную работу в IT. Формат удаленной работы позволяет здесь качественно выстраивать процесс», — добавил гендиректор VK.

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Ранее в этот же день на ПМЭФ директор по продукту VK Play, гендиректор Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев заявил, что российским разработчикам видеоигр помогут преодолеть так называемую «долину смерти» — ситуацию, когда у новичков не получается самостоятельно довести свой продукт до релиза.

Он уточнил, что необходимо научить российских разработчиков взаимодействовать с государством. Не менее важный вопрос, по его словам, — наличие технологий и софта на отечественном рынке.

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