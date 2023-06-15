США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах

Американские власти арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в кибервымогательствах. Россиянин стал третьим обвиняемым и вторым задержанным по уголовному делу, сообщили 15 июня в пресс-службе минюста США.

«Этот арест, второй за шесть месяцев, подчеркивает непоколебимую приверженность министерства юстиции привлечению к ответственности лиц, занимающихся программами-вымогателями. Департамент еще раз продемонстрировал подлинную руку закона. Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с киберпреступностью, и, хотя киберпреступники могут продолжать действовать, они в конечном итоге не смогут скрыться», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального прокурора Лизы Монако.

В сообщении министерства указывается, что в общей сложности хакеры осуществили 1,4 тыс. атак на компьютерные сети по всему миру с применением вредоносной программы LockBit. Кроме того, за их разблокировку они получили от своих жертв десятки миллионов в криптовалюте.

При этом, как отмечается, 20-летний Астамиров, являясь участником группы хакеров, осуществил по меньшей мере пять таких атак на компьютерные системы в США и других странах. Ему предъявлены два обвинения — в заговоре с целью совершения мошенничества и причинении преднамеренного ущерба компьютерной технике, а также передачи требований выкупа.

Максимальное наказание по первой статье составляет 20 лет лишения свободы, по второй — пять.

Ранее, в конце мая, сообщалось, что хакеры атаковали десятки компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО) в России и Белоруссии с целью получения выкупа. По данным компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, члены хакерской группировки Sneaking Leprechaun взламывали серверы и проникали в инфраструктуру организаций. После этого злоумышленники закреплялись в системе с помощью вредоносного программного обеспечения собственной разработки.

Отмечалось, что в числе жертв хакеров оказались компании из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины и государственные структуры.