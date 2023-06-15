Реклама
Прямой эфир
Экономика
Белоусов назвал оптимальный курс доллара для российской экономики
Общество
Васильченко рассказал о принятых мерах на фоне массовых отравлений сидром
Мир
Гутерриш счел важной инициативу африканских стран по Украине
Интернет и технологии
НМГ и «Ростелеком» запустят новый онлайн-кинотеатр
Интернет и технологии
Кириенко рассказал о работе над повышением уровня IT-индустрии в России
Наука и техника
Вице-президент VK Тоболь рассказал о роли искусственного интеллекта в бизнесе
Мир
Песков оценил слова Шольца и Макрона о желании поговорить с Путиным
Мир
Генпрокурор РФ провел встречу с армянским и азербайджанским коллегами
Экономика
Чекунков отметил перспективы сотрудничества РФ и КНР в сфере сельского хозяйства
Мир
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Браудера от лица Порошенко
Мир
В ООН заявили о 70 случаях отклонения судов от маршрута в рамках зерновой сделки
Экономика
Глава Минэкономразвития Решетников отметил хорошую динамику в импорте

США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские власти арестовали гражданина России Руслана Астамирова по обвинению в кибервымогательствах. Россиянин стал третьим обвиняемым и вторым задержанным по уголовному делу, сообщили 15 июня в пресс-службе минюста США.

«Этот арест, второй за шесть месяцев, подчеркивает непоколебимую приверженность министерства юстиции привлечению к ответственности лиц, занимающихся программами-вымогателями. Департамент еще раз продемонстрировал подлинную руку закона. Мы продолжим использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты для борьбы с киберпреступностью, и, хотя киберпреступники могут продолжать действовать, они в конечном итоге не смогут скрыться», — приводит пресс-служба слова заместителя генерального прокурора Лизы Монако.

В сообщении министерства указывается, что в общей сложности хакеры осуществили 1,4 тыс. атак на компьютерные сети по всему миру с применением вредоносной программы LockBit. Кроме того, за их разблокировку они получили от своих жертв десятки миллионов в криптовалюте.

При этом, как отмечается, 20-летний Астамиров, являясь участником группы хакеров, осуществил по меньшей мере пять таких атак на компьютерные системы в США и других странах. Ему предъявлены два обвинения — в заговоре с целью совершения мошенничества и причинении преднамеренного ущерба компьютерной технике, а также передачи требований выкупа.

Максимальное наказание по первой статье составляет 20 лет лишения свободы, по второй — пять.

Домен на пропажу: мошенники нашли способ перехвата сайтов узнаваемых брендов
Почему нужно быть осторожным при визитах на страницы промоакций

Ранее, в конце мая, сообщалось, что хакеры атаковали десятки компаний-разработчиков программного обеспечения (ПО) в России и Белоруссии с целью получения выкупа. По данным компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone, члены хакерской группировки Sneaking Leprechaun взламывали серверы и проникали в инфраструктуру организаций. После этого злоумышленники закреплялись в системе с помощью вредоносного программного обеспечения собственной разработки.

Отмечалось, что в числе жертв хакеров оказались компании из сфер промышленности, финансов, логистики, медицины и государственные структуры.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023