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Тренер назвал диету для появления кубиков на животе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Для появления кубиков на животе необходимо не только заниматься спортом, но и соблюдать правильное питание. Об этом 15 июня рассказал эксперт-методист XFIT, фитнес-тренер Илья Франк.

«Составляем рацион из макронутриентов в соотношении: 30% — белок, 50% — углеводы, 20% — жиры. Белок должен быть качественным, натуральным. Это курица, морепродукты, индейка, рыба, белок яиц. Углеводы должны быть сложными и содержащими большое количество клетчатки. Например, злаковые, крупы, овощи, зелень, макаронные изделия твердых сортов», — рассказал он «Газете.Ru».

Жиры необходимо выбирать растительные, содержащиеся в авокадо, орехах, оливковом масле. При этом во время занятий нельзя позволять себе голодать.

Для создания кубиков мало только качать пресс, отметил Франк. Также необходимы кардио, интервальный тренинг с активным участием мышц кора — глубоких мышцы в районе живота — и локальная проработка косых и прямой мышцы живота.

«Если вы будете просто выполнять упражнения на пресс, то мышцы станут более выносливыми, но кубиков вы не увидите, потому что они находятся за подкожным слоем жира. Необходимо тренировать аэробную базу. Важен интервальный тренинг и дополнительная работа с животом», — сказал тренер.

По его словам, стоит добавить тренировки на гипертрофию мышц, такие как классические силовые скручивания с отягощением. В совокупности с правильным питанием это поможет создать прорисованный пресс.

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Ранее, 2 июня, нутрициолог сервиса Grow Food Елена Свиридова рассказала «Известиям», каких правил стоит придерживаться, чтобы быстро похудеть и быть в хорошей форме летом. В первую очередь она посоветовала внедрить в свой распорядок занятия спортом. Также эксперт рекомендовала добавить в рацион разные салаты, которые не только наполняют организм полезными веществами, но и способствуют похудению.

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